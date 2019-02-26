عبد المهدي: من واجب الحكومة الاستجابة لمطالب المهن الصحية والطبية المشروعة

2019/02/26 | 04:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أن من واجب الحكومة الاستجابة لمطالب المهن الصحية والطبية المشروعة وحل مشاكلهم.

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