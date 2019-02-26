وول ستريت تغلق مرتفعة بعد حديث ترامب عن قرب اتفاق تجاري من الصين

2019/02/26 | 04:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أغلقت الأسهم الأمريكية على ارتفاع لكنها ظلت دون أعلى مستوى سجلته خلال تعاملات يوم الاثنين، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيؤجل زيادة مزمعة في رسوم جمركية على سلع صينية وإن البلدين يقتربان من إبرام اتفاق تجاري.واستنادا إلى أحدث بيانات متوافرة، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 60.14 نقطة، أو ما […]

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