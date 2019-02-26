صالح : العراق سيتولى محاكمة 13 فرنسياً اعتقلوا في سوريا

2019/02/26 | 05:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس أعلن رئيس الجمهورية برهم صالح الاثنين أن العراق سيحاكم 13 مواطنا فرنسيا ألقي القبض عليهم أثناء قتالهم في صفوف تنظيم داعش في سوريا.وقال صالح خلال مؤتمر صحافي أعقب محادثات أجراها مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه ستتم مقاضاة المقاتلين الذين يتم تسليمهم إلى بغداد من قبل قوات سوريا الديموقراطية بموجب أحكام القانون […]

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