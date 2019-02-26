في ختام زيارتهم للمغرب... الأمير هاري وزوجته في ضيافة الملك (صور+فيديو)

2019/02/26 | 05:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتم الأمير البريطاني هاري وزوجته ميغان زيارتهما للمغرب، يوم الاثنين، بحفل شاي أقامه الملك محمد السادس بالقصر الملكي في سلا قرب الرباط.

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