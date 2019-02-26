كيم جونغ أون يصل فيتنام للقاء ترامب

2019/02/26 | 05:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، اليوم الثلاثاء إلى فيتنام.

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