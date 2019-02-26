الزعيم الكوري الشمالي يصل إلى فيتنام حيث سيعقد قمّته الثانية مع ترامب

2019/02/26 | 06:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس وصل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون صباح الثلاثاء على متن قطاره المصفّح إلى فيتنام حيث سيعقد يومي الأربعاء والخميس قمّته الثانية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بحسب مراسلي وكالة فرانس برس.وفي ختام رحلة طويلة اجتاز خلالها أربعة آلاف كيلومتر توقّف قطار كيم في محطة قطارات دونغ دانغ، البلدة الفيتنامية الحدودية مع الصين […]

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