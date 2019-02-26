عشرات القتلى بقصف طيران التحالف منصة صواريخ ومعسكرا للحوثيين

2019/02/26 | 06:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش اليمني المدعوم من التحالف، مساء الاثنين، مقتل وإصابة العشرات من جماعة أنصار الله "الحوثيين" بقصف جوي شنه التحالف العربي، على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

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