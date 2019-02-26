حارس تشيلسي يُغرم أجر أسبوع ويعتذر لمدربه وزملائه

2019/02/26 | 07:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

غُرم كيبا إيرايزبيلاغا، حارس مرمى نادي تشيلسي الإنجليزي، أجر أسبوع كامل مع الاعتذار لإدارة النادي لرفضه أن يكون بديلا في نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أمام مانشستر سيتي الأحد الماضي.ورفض كيبا مغادرة الملعب بعد حاجته الى علاج واستبداله بويلي كيباليرو في ملعب ويمبلي الذي شهد هذه المباراة.وقال إيرايزبيلاغا: "رغم سوء التفاهم الحاصل، وبعد تفكير عميق، أرى أنني ارتكبت خطأ فادحا فيما يتعلق بالطريقة التي تعاملت بها مع الموقف"، وذلك وفقا لما جاء في بيان أصدره النادي الأزرق في هذا الشأن.وقال ماوريزيو ساري، المدير الفني لتشيلسي، إنه تحدث مع كيبا "حديثا مثمرا".كما وصف ساري ما حدث من رفض إيرايزبيلاغا ترك الملعب لنزول بديله في الوقت بدل الإضافي بأنه "سوء تفاهم".وأضاف: "لقد اعتذر لي ولزملائه وإدارة النادي، والأمر يرجع إلى النادي فيما يتعلق بمعاقبته أو التسامح معه وفقا للقواعد المعمول بها.



لكن بالنسبة لي فقد انتهى الأمر".

وعن اللقاء، قال ساري: "كان أداء الفريق إيجابيا للغاية، لكن للأسف ألقى هذا الموقف بظلال سلبية على جهودنا في مباراة نهائي الكأس".وقاوم إيرايزبيلاغا، الذي اشتراه تشيلسي برقم قياسي بلغ 71 مليون إسترليني، محاولة المدير الفني ساري تبديله بالحارس كاباليرو قبل فوز نادي مانشستر سيتي بالضربات الترجيحية.



وظهرت علامات الغضب على الحارس الإيطالي أثناء تقدمه نحو غرفة الملابس قبل أن يعود بسرعة.وقال حارس تشيلسي، الذي لعب لصالح أتليتكو بيلباو قبل انتقاله إلى النادي الأزرق: "أردت أن أحصل على الوقت الكافي اليوم لأتقدم باعتذار مناسب شخصيا إلى المدرب، وإلى ويلي، وإلى زملائي في الفريق ولإدارة النادي."وأضاف: "لقد فعلت ذلك والآن أريد أن أوجه اعتذاري للجماهير،وسوف أتعلم من هذا الموقف وسوف أتقبل أي عقاب أو إجراء نظامي من النادي"زوأعلن نادي تشيلسي التبرع بقيمة غرامة كيبا لمؤسسة تشيلسي الخيرية.

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