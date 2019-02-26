مساعد مدرب الشرطة: الفريق في أفضل حالاته.. ويكشف أخر قرار لميمي

2019/02/26 | 07:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال المدرب المساعد لفريق الشرطة أحمد صلاح، ان "الفريق يمر بأفضل حالاته خلال الموسم الحالي لدوري الكرة الممتاز".

وذكر صلاح لبرنامج {كوررة} الرياضي بثته قناة الفرات الفضائية أمس الأثنين، ان "فريق الشرطة يمر بأفضل حالاته ويعود للتخطيط والترتيب الفني الامر الذي أعطى نتائجاً إيجابية بالرغم من الاخفاقات التي حصلت، ولا توجد أي فوارق بين الفرق لان الدوري لايزال في بدايته".ولفت الى، ان "من أهم العناصر الفنية المهمة في الوقت الراهن هو مدرب اللياقة البدنية خصوصا مع الضغط في المباريات الحالية"، مشيرا الى ان "الزوراء والقوة الجوية من أبزر الفرق المنافسة للشرطة في هذا الموسم".وقال، ان "سعد قيس أخذ إجازة قبل انتهاء عقده وبعد انتهائه لا نعلم ما هو مصيره مع الفريق" مضيفاً، ان "الشرطة أضاف لاعبين وغير في المحترفين وهذا هو التخطيط الصريح لمن يريد التقدم في البطولة".وأكد صلاح، ان "فرق الإمكانيات العراقية مختلفة عن المنتخبات النظيرة له ونحن لا نمتلك خامات اللاعبين الهدافين، وحين الاعتناء بالفئات العمرية نتمكن من تخريج منتخب قوي"، مشدداً "يجب الابتعاد عن التعكز والتبرير لاننا متعطشين للمسات الفنية ونحتاج الى وقت لتطوير الفئات العمرية".وعن مدرب المنتخب الوطني كاتانتش، قال ان "علاء عبد الزهرة وكرار جاسم من اللاعبين الذين كانوا من الضروري ان يكونا في البطولة الاسيوية"، مبينا ان "مهند علي {ميمي} لاعب محظوظ في جيل تمكن من ان يبرز موهبته وتدرب على أيدي مدربين أجانب في النادي".وتابع ان "{ميمي} يحتاج الى نضوج ووقت فهو يعاني من جملة الأمور أبرزها الفقر، حتى ان الادارة هذا الموسم شهد زيادة في قيمته، وان ذهابه الى الدوري الاوروبي غير صحيح فهو لن ينجح في أوروبا، وان إختلاف الأجواء يحتاج الى تأقلم وهو متردد، ونرجح ان يخرج الى الدوري الأوروبي".واكد ان "مهند علي قادر على اتخاذ القرار الصحيح في الفترة الحالية".انتهى

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