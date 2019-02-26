2019/02/26 | 07:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر راجمات الصواريخ المعروفة باسم "أوراغان" (العاصفة) من أقوى أسلحة الجيش السوري.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد... هكذا تنقل راجمات الصواريخ في سوريا) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد... هكذا تنقل راجمات الصواريخ في سوريا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).