شاهد... كيف يجري نقل راجمات الصواريخ في سوريا

2019/02/26 | 07:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعتبر راجمات الصواريخ المعروفة باسم "أوراغان" (العاصفة) من أقوى أسلحة الجيش السوري.

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