2019/02/26 | 07:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مدير شركة "سوخوي" التابعة لمصنع الطيران "كومسومولسك"، ألكسندر بيكارش، بأنه سيتم تسليم وزارة الدفاع الروسية مقاتلة "سو-57" بحلول العام الجاري، والمقاتلة الثانية من هذا الطراز العام المقبل.

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