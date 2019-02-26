2019/02/26 | 07:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عدت إدارة نادي الزوراء، إستقالة مدرب الفريق السابق أيوب أوديشو بسبب الأزمة المالية للنادي بانها "غير مبررة".

وقال عضو الهيأة الإدارية للنادي، كريم صدام لبرنامج {كوررة} الرياضي بثته قناة الفرات الفضائية مساء أمس الأثنين، ان "الكثير من الامور التي تلعب دوراً في نتائج الفريق كالملعب والعامل الفني والنفسي للفريق، ويكون للملعب دور كبير وايجابي له".واشار الى ان "مدرب الزوراء الجديد حكيم شاكر، لديه رأي خاص في مسألة مدرب اللياقة البدنية، وسيستعين بـ{سامر سعيد وحيدر عبد الامير} لتكون له فرصة في أخذ دور مدرب اللياقة البدنية".وعن إستقالة المدرب السابق للفريق أيوب اوديشو قال صدام "تفاجئنا بخروجه من الفريق ولا توجد أسباب مقنعة لقراره، واللجنة الفنية لم ترغمه على أي لاعب رغم ان هنالك تحفظ على اختيار بعض اللاعب الذين اختارهم اوديشو، ويجب ان يكون لللاعب دور كبير في الفريق".وتابع "هنالك مقومات فريق جماهيري مثل الزوراء والادارة لم تكن مقتنعة بالمستوى الفني للنادي"، لافتا الى ان "حلاوة كرة القدم في خياراتها وضعف الدوري والمباريات أدت الى ظلم الكثير من اللاعبين".واكد صدام ان "وجود الهدافيين في المباريات المحلية وقلتها في مباريات المنتخب تعود لطرق اللعب، ومدرب المنتخب كاتانيتش ناجح في التكتيك الفني لانه يلعب وفقا لأسلوب الاحتراف".واوضح ان "فريق الزوراء بصدد استلام 400 مليون دينار، وان العلاقة الحالية مع الوزارة طيبة ولا توجد أي صحة لرفع الدعم عن نادي الزوراء بسبب وجود الادارة الحالية"، مشيرا الى ان "وزير النقل داعم للنادي، وكان مقرب منه وبحكم العلاقات الخاصة برئيس النادي فلاح حسن، فان الازمة المالية ستفرج والامور تسير الى الجانب الايجابي".انتهىوبين ان "مهند علي {ميمي} ملك للعراق، ونفتخر بان يلعب في الدوري الايطالي ونأمل ان يذهب لانه يمتلك مهارات كبيرة، واذا تمكن من التأقلم هناك فانه سينجح بشكل كبير".انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إدارة الزوراء: إستقالة أوديشو غير مبررة.. وتكشف موعد إنتهاء الأزمة المالية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إدارة الزوراء: إستقالة أوديشو غير مبررة.. وتكشف موعد إنتهاء الأزمة المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).