مساع لإنشاء مشاريع خدمية للسياح بالقرب من اثار ذي قار

2019/02/26 | 08:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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وكالات:

اعلنت رئيس لجنة السياحة والأوقاف الدينية في مجلس محافظة ذي قار هيفاء الجابري اليوم الاثنين عن خطة مستقبلية لبناء دار استراحة ومتحف صغير بالقرب من مدينة اور الاثرية من اجل تنشيط الحركة السياحية وتقديم الخدمات للزائرين.

وقالت الجابري

وكالات:اعلنت رئيس لجنة السياحة والأوقاف الدينية في مجلس محافظة ذي قار هيفاء الجابري اليوم الاثنين عن خطة مستقبلية لبناء دار استراحة ومتحف صغير بالقرب من مدينة اور الاثرية من اجل تنشيط الحركة السياحية وتقديم الخدمات للزائرين.

وقالت الجابري للمربد إن الحكومة المحلية على تنسيق مستمر وتحركات مشتركة مع وزارة الثقافة من اجل إكمال هذه المشاريع بما يضمن أعطاء صورة مهمة لآثار المحافظة وتشجيع حركة السياح في الوصول إلى مناطق الآثار في ظل الجهود المبذولة حاليا في استقبال الوفود السياحية من جميع مناطق العراق.المصدر:المربد

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