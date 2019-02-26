الاقتصادية النيابية: النفط قد ينخفض الى ما دون الـ56 دولارا

2019/02/26 | 08:25

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بغداد- العراق اليوم:

حذرت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية من وجود التوقعات تشير الى انخفاض اسعار النفط الى مادون ال...





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