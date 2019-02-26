حزب بارزاني يفتح النار على شاسوار عبد الواحد: تصريحاتك تهدف للشهرة الاعلامية

2019/02/26 | 08:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص بين النائب السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، الثلاثاء، ان تصريحات رئيس حركة الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد تهدف الى الشهرة الاعلامية وكسب الشارع المعارض في كردستان، لافتاً الى ان عبد الواحد اختار طريق المعارضة بعد ان قالت صناديق الاقتراع كلمتها في كردستان.وقال شنكالي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “التصريحات التي […]

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