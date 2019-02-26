ذي قار تتقصى ما اذا كان لديها طلبة مسيحيين لتزويدهم بمناهج دراسية خاصة

2019/02/26 | 08:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شبكة اخبار الناصرية:

خاطبت مديرية تربية ذي قار مدارسها في عموم مدن المحافظة لبيان ما اذا كان لديها طلبة مسيحيين بهدف تزويدهم بمناهج دراسية خاصة بديانتهم.

وقال مدير قسم شؤون المناهج والتقنيات التربوية في المديرية جليل كريم لشبكة اخبار الناصرية ، ان وزارة التربية كانت قد زودت عدد من المحافظات بمناهج خاصة بابناء الطائفة الم

شبكة اخبار الناصرية:خاطبت مديرية تربية ذي قار مدارسها في عموم مدن المحافظة لبيان ما اذا كان لديها طلبة مسيحيين بهدف تزويدهم بمناهج دراسية خاصة بديانتهم.وقال مدير قسم شؤون المناهج والتقنيات التربوية في المديرية جليل كريم لشبكة اخبار الناصرية ، ان وزارة التربية كانت قد زودت عدد من المحافظات بمناهج خاصة بابناء الطائفة المسيحية مثل محافظة نينوى .واشار الى ان الوزارة طلبت من ذي قار ان تتقصى عدد طلبتها المسيحيين ان وجدوا ، ليشملوا كذلك بالمناهج الدراسية الخاصة بالمسيحيين .انتهى،ت ع ح.

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