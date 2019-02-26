الحاج: دخول داعش من سورية الى العراق جاء بأمر من “ترامب”

2019/02/26 | 08:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص بين الخبير الامني كاظم الحاج، الثلاثاء، ان الدواعش دخلوا من سورية الى العراق بأمر من الرئيس الاميركي دونالد ترامب، موضحاً ان ترامب هدد بادخال داعش الموجودين في سجون قسد الى اراضي دول المنطقة واحدها العراق.وقال الحاج في تصريح لـ /المعلومة/، ان “دخول الدواعش العراقيين الى الاراضي العراقية جاء بأمر من ترامب وهذا […]

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