القوات الجوية الهندية تقصف مواقع للإرهابيين في كشمير

2019/02/26 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت مقاتلة تابعة لسلاح الجو الهندي، اليوم الثلاثاء، معسكرا للإرهابيين بالقرب من الخط الفاصل الحدودي بين الهند وباكستان في منطقة كشمير المتنازع عليها.

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