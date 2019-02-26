بومبيو يعلق على استقالة ظريف ويعتبره واجهة لـ

2019/02/26 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

Reuters

Darren Ornitz

مايك بومبيو، نيويورك، 25 سبتمبر 2018

علق وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على استقالة وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، معتبرا إياه واجهة لـ"مافيا دينية فاسدة".

وقال بومبيو في تغريدة على صفحته بـ"تويتر" إنه "أخذ علما" باستقالة نظيره الإيراني، مضيفا: "سنرى ما إذا كانت هذه (الاستقالة) ستصمد".وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "في كلتا الحالتين، فإنّه (ظريف) وحسن روحاني ما هما إلا واجهتان لمافيا دينية فاسدة.



نحن نعرف أن (المرشد الأعلى علي) خامنئي هو صاحب كل القرارات النهائية".وتابع بومبيو في تغريدته: "سياستنا لم تتغير.



يجب على النظام (في إيران) أن يتصرّف كبلد طبيعي وأن يحترم شعبه".بدورها قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة "تتابع عن كثب" تقارير استقالة وزير الخارجية الإيراني.وذكرت في بيان: "نتابع عن كثب تقارير استقالة وزير الخارجية الإيراني...



ليس لدينا مزيد من التعليقات في الوقت الراهن".وأعلن ظريف، الذي يعتبر أبرز مهندسي الاتفاق النووي بين بلاده ومجموعة "5+1" (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، روسيا، الصين بالإضافة إلى ألمانيا) في 2015، أعلن مساء الاثنين في رسالة على حسابه فى "انستغرام" استقالته من منصبه.وتولى ظريف (59 عاما) حقيبة الخارجية في مطلع الولاية الأولى للرئيس الإيراني حسن روحاني (2013-2017)، وقد أعيد تعيينه في المنصب نفسه بعد إعادة انتخاب روحاني لولاية ثانية.وكان ظريف كبير المفاوضين الإيرانيين في المفاوضات النووية بفيينا بين بلاده ومجموعة (5+1) التي أسفرت في يوليو 2015 عن الاتفاق النووي الإيراني، ما اعتبره الرئيس الأمريكي في وقت لاحق غير مناسب وأعلن انسحاب الولايات المتحدة منه.المصدر: رويترز + أ ف ب

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