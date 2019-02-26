الخطوط الجوية تعلن موعد إفتتاح خط طيران الى ميونخ

2019/02/26 | 08:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حددت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، موعد إفتتاح خط جديد باتجاه مدينة ميونخ الالمانية.

وقال مدير اعلام الشركة ليث الربيعي في تصريح صحفي، ان "الشركة ستفتتح وجهة جديدة الى مطار ميونخ الدولي في المانيا خلال 17 اذار المقبل، ضمن خطة توسيع الرحلات الدولية لهذا العام".واضاف "هناك ثلاث رحلات تنطلق حاليا الى مدن برلين ودوسلدورف وفرانكفورت الالمانية، لتصبح مع مدينة ميونخ وجهة رابعة، لافتا الى استكمال جميع الاجراءات الاصولية لفتح الخط المذكور بالتنسيق مع الجانب الالماني بغية توفير جميع التسهيلات للمسافرين على متن الخطوط الجوية العراقية".ونوه الربيعي الى ان "الحجز على رحلات الشركة سيكون من خلال الوكلاء التابعين لها او من خلال موقع الحجز {www.ia.com.iq} الالكتروني" مبينا ان "الرحلات الى المدن الالمانية تنطلق من مطاري بغداد وأربيل".انتهى

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