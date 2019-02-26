إسرائيل تبدأ حربا نفسية على عتاد عسكري روسي في سوريا

2019/02/26 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنت إسرائيل حملة إعلامية عن عتادها العسكري ضد العتاد الروسي.

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