البعيجي: على عبدالمهدي اتخاذ موقف حازم من التحركات الأمريكية الرامية لإعادة داعش إلى العراق

2019/02/26 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

حذر النائب عن تحالف البناء، منصور البعيجي، من عودة داعش إلى الاراضي العراقية من الأراضي السورية بعد أن تم القضاء عليها، داعياً " عبدالمهديأن لايقف مكتوف الأيدي يتفرج عما يجري ويتدخل بشكل مباشر لإيقاف الأمريكان وتحصين الحدود لمنع تسلل داعش إلى أراضينا" .وقال البعيجي في بيان حصلت عليه شبكة رووداو الإعلامية أنه "على الحكومة العراقية أن لاتاخذ موقف المتفرج عما يحصل، من قبل الأمريكان وهي توفر الغطاء لهذه العصابات الإجرامية وتساعدها بدخول أراضينا وماحصل من مفاوضات أمريكية مع هؤلاء الجرذان بالأراضي السورية وتركوهم يخرجون دون قتال أمر خطير ينبغي على الحكومة العراقية أن تتدخل سريعاً للحفاظ على أمن البلد" .وأضاف أنه: "نحذر السيد رئيس الوزراء باعتبارة القائد العام للقوات المسلحة أن لايقف مكتوف الأيدي يتفرج عما يجري وعليه، أن يتدخل بشكل مباشر لإيقاف الأمريكان وتحصين الحدود لمنع تسلل هذه العصابات إلى أراضينا لأنه من غير الممكن السكوت عن هذا الأمر الذي يرتبط به أمن البلد وأبنائة بصورة مباشرة". مشيراً إلى أن "الحكومة العراقية أمام اختبار خطير مما يجري بالبلد من انتهاك للقوات الأمريكية إلى توفيرها الدعم والغطاء لعصابات داعش الإرهابية لذلك عليها أن تتحرك سريعاً لتأمين الوضع الأمني ومنع التسلل إلى الأراضي العراقية وإلا أنها ستتحمل المسؤلية الكاملة لما يجري لأي انتهاك لأبناء الشعب من قبل هذه العصابات التكفيرية والقوات الأجنبية المنتشرة في البلد".وتسلم الجيش العراقي من الجانب السوري، السبت الماضي، دفعة من مواطنيه الأعضاء في تنظيم "داعش". وبذلك يصبح عدد عناصر تنظيم "داعش" الذين جرى تسليمهم للجيش العراقي 330 بعد تسليم في وقت سابق 150 من عناصر التنظيم للجيش.

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