2019/02/26 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف, استقالته من منصبه, فيما شكر الشعب الإيراني على فضلهم.وذكرت وسائل إعلام إيرانية, إن “ظريف اعلن نبأ استقالته عبر صفحته في الانستغرام وقال فيها: “بعد التهنئة بمناسبة الذكرى المباركة لمیلاد السیدة فاطمة الزهراء (س) ویوم الام ویوم المراة، اوجه جزیل شكری للشعب الایراني الابي والباسل والمسؤولین المحترمین […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ظريف يستقيل من منصبه ويشكر الشعب الإيراني alansaar.

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