2019/02/26 | 09:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… أصيب ثلاثة مواطنين فلسطينيين, برصاص القوات الصهيونية جنوبي قطاع غزة.وذكرت مصادر محلية, إن “قوات الاحتلال الصهيونية المتمركزة على مقربة من السياج الفاصل، أطلقت الرصاص صوب عشرات الفتية والشبّان شرق رفح، ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم، نقلوا إثرها للمستشفى”.وأضافت المصادر, أن “الصهاينة مستمرين باستهداف المدنيين الفلسطينيين وسط صمت دولي مخجل”.انتهى/ 62 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة ثلاثة فلسطينيين برصاص الصهاينة جنوبي غزة alansaar.

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