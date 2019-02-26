مهن ووظائف تضع النساء في مرمى الخطر والتهديد

2019/02/26 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لطالما حلمت الطبيبة المقيمة (ز، ع) بأن تمتهن مهنة انسانية تقربها من الناس اكثر وتعطيها المساحة لخدمة الاخرين

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