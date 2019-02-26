{مدق الحناء» تفوز بمهرجان الشارقة للمسرح الخليجي

2019/02/26 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحضور عراقي مميز اختتم في الشارقة مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي الدورة الثالثة وسط اهتمامي رسمي متمثلا بحضور افتتاحه واختتامه الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة

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