2019/02/26 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية الباكستاني يطالب الهند بإعمال العقل بشكل اكبر ويحذر من تحدي باكستان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/26 | 09:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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