2019/02/26 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخارجية الهندية: مقتل "عدد كبير" من المتمردين في "ضربة وقائية" على معسكر تدريب لهم في كشمير هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/02/26 | 09:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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