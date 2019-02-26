بومبيو: ظريف وروحاني واجهتان لمافيا دينية فاسدة

2019/02/26 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية الإيراني المستقيل واجهتان لمافيا دينية فاسدة، وذلك تعليقا على استقالة ظريف.

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