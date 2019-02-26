القبض على مسافر عراقي لحيازته عقاقير مخدرة بمنفذ الشلامجة الحدودي

2019/02/26 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمني في محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، عن أن مفرزة من شرطة الجمارك ألقت القبض في صالة المسافرين الوافدين داخل منفذ الشلامجة الحدودي على مسافر عراقي لحيازته عقاقير مخدرة.

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