مقتل ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة ناسفة جنوب الفلوجة

2019/02/26 | 09:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر أمني في محافظة الأنبار، اليوم الثلاثاء، أن ثلاثة مدنيين قتلوا بانفجار عبوة ناسفة جنوب الفلوجة.

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