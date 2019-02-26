الزوراء يقدم كادره التدريبي الجديد لوسائل الاعلام

2019/02/26 | 09:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يقدم نادي الزوراء الرياضي، اليوم الثلاثاء، كادره التدريبي الجديد بقيادة حكيم شاكر، لوسائل الاعلام في مؤتمر صحفي.وقال عضو الهيئة الادارية والناطق الرسمي للنادي عبدر الرحمن رشيد في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “إدارة النادي ستقدم مدرب الفريق الجديد، حكيم شاكر لوسائل الاعلام في مؤتمر صحفي”.وأضاف رشيد، أن “المؤتمر الصحفي سيعقد ظهر اليوم الثلاثاء، […]

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