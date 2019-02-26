2019/02/26 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المصدر ، إن "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة تقل عمالَ بناءٍ في منطقة النعيمية جنوب مدينة الفلوجة، مما اسفر عن استشهاد ثلاثة منهم واصابة عدد اخر بجروح".وأضاف المصدر ، أن "قوة امنية توجهت الى مكان الحادث، ونقلت الجثث الى الطب العدلي والجرحى الى مستشفىً قريبٍ لتلقي العلاج".انتهى ..م ف

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد ثلاثة عمال في الفلوجة بانفجار عبوة ناسفة) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استشهاد ثلاثة عمال في الفلوجة بانفجار عبوة ناسفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).