نائب: اميركا توفر الغطاء لـ

2019/02/26 | 09:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد

حذر النائب عن تحالف البناء منصور البعيجي، اليوم الثلاثاء، من عودة عصابات داعش الارهابية الى الاراضي العراقية من الاراضي السورية بعد ان تم القضاء عليها وبدماء ابنائنا الابطال اخرجنا هذه العصابات التكفيرية ، موضحا على الحكومة العراقية ان لاتاخذ موقف المتفرج عما يحصل ،من قبل الاميركان وهي توفر الغطاء لهذه العصابات الاجرامية وتساعدها بدخول اراضينا وماحصل من مفاوضات اميركية مع هؤلاء الجرذان بالاراضي السورية وتركوهم يخرجون دون قتال امر خطير ينبغي على الحكومة العراقية ان تتدخل سريعا للحفاظ على امن البلد .

وقال النائب منصور البعيجي في بيان صحفي حصلت "الاتجاه برس" على نسخة منه، اننا نحذر رئيس الوزراء باعتبارة القائد العام للقوات المسلحة ان لايقف مكتوف الايدي يتفرج عما يجري وعلية ان يتدخل بشكل مباشر لايقاف الاميركان وتحصين الحدود لمنع تسلل هذه العصابات الى اراضينا لانه من غير الممكن السكوت عن هذا الامر الذي يرتبط به امن البلد وابنائة بصورة مباشرة".

واضاف البعيجي ان الحكومة العراقية امام اختبار خطير مما يجري بالبلد من انتهاك لقوات الاحتلال الاميركية الى توفيرها الدعم والغطاء لعصابات داعش الارهابية لذلك عليها ان تتحرك سريعا لتامين الوضع الامني ومنع التسلل الى الاراضي العراقية والا انها ستتحمل المسؤلية الكاملة لما يجري لأي انتهاك لابناء الشعب من قبل هذه العصابات التكفيرية والقوات الاجنبية المنتشرة في البلد".

KKK

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