البدء بإعمار المصارف المهدمة في الموصل

2019/02/26 | 09:36

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مجلس محافظ نينوى، البدء بإعمار المصارف المهدمة في الجانب الايمن، لاعادة الخدمة المصرفية في المحافظة.

ونقلت صحيفة "الصباح" الرسمية عن مصدر في مجلس المحافظة لم تكشف هويته، قوله إن "شركة الفاو الهندسية وبالتعاون مع نخبة هندسية من الدوائر الخدمية داخل المحافظة، بدأت اعمار المصارف المهدمة ضمن خطة لاعادة الخدمة المصرفية مجددا، بعد خروج هذه البنوك عن الخدمة" بعد سيطرة ما يعرف بـ"داعش" على المدينة.

واضاف المصدر أن "تلك الملاكات الهندسية باشرت بناء البنك المركزي العراقي في ايمن الموصل وايضا فروع لمصارف الرشيد والرافدين وام الربيعين داخل الموصل بمدة انجاز مفتوحة لم تحدد".





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