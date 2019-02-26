آبل تطرح هواتف آيفون مجدّدة للبيع بسعر منخفض

2019/02/26 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اعلنت شركة آبل الامريكية عن طرح مجموعة من هواتف الايفون المجدّدة للبيع عبر متجرها الرسمي ، هذه الهواتف ليست هواتف جديدة ، ولكنها هواتف تم تجديدها باضافة بعض المكونات .وذكرت الشركة، ان ” الإصدارات التي تم تجديدها من طرازات الآي فون القديمة أصبحت جاهزة للبيع بأسعار مخفضة، الغالبية العظمى من المنتجات المخفضة على […]

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