محافظة بغداد تعلق على قرار إحالة احدى مدارس العاصمة إلى الاستثمار

2019/02/26 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس نفت محافظة بغداد، الثلاثاء، ما تداولته بعض وسائل الاعلام بخصوص صدور اوامر احالة احدى مدارس العاصمة بغداد والتابعة لمديرية الكرخ الثانية الى الاستثمار، مؤكدة ان هذا الخبر عار عن الصحة.وقال معاون محافظ بغداد لشؤون التربية، صبار المساري، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه اليوم، (26 شباط 2019)، إن “محافظة بغداد مُهتمة […]

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