صور: استمرار اعتصام خريجي “هندسة نفط” لليوم الثالث في بغداد

2019/02/26 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس استمر خريجو كلية هندسة النفط بالاعتصام امام مبنى وزارة النفط في بغداد، لحين تنفيذ مطالبهم بالتعيين على ملاك الوزارة.وقال مراسل “ناس”، اليوم (26 شباط 2019)، إن “خريجي كلية هندسة النفط مستمرين في اعتصامهم امام مبنى وزارة النفط لحين اطلاق الدرجات الوظيفية لهم، بعد 4 اعوام من المطالبات والمناشدات”.وأشار المراسل، إلى […]

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