راجمات الصواريخ الروسية تتحول إلى أسلحة فائقة الدقة

2019/02/26 | 09:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلن نائب مدير عام شركة “تيخماش” الروسية، ألكسندر كوتشكين، أن راجمات الصواريخ الروسية ستزيد من دقة إصابة الأهداف.وقال كوتشكين، إن استخدام ذخيرة يتم التحكم بها ويمكن أن تعدل مسارها في الجو، سيسمح بخفض كمية الذخائر اللازمة لتدمير هدف ما.وأوضح أن راجمات الصواريخ السوفيتية والروسية مثل “غراد” و”أوراغان” و”سميرتش” و”تورنادو” […]

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