شرطة نبنوى تلقي القبض على 24 متهما

2019/02/26 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت وزارة الداخلية،اليوم الاثنين، القاء القبض على 24 متهما مطلوبا للقضاء بجرائم السرقة والتزوير وبينهم ارهابيان في مناطق مختلفة من محافظة نينوى.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان اطلع “النور نيوز” على نسخة منه: ان “مديرية مكافحة اجرام قيادة شرطة نينوى، وبناءً على مذكرات قبض صادرة عن القضاء وتعاون المواطنين القت القبض على ( ٢٤ ) متهما مطلوبا بجرآئم سرقة وتزوير، بينهم ارهابيان”.

واضاف انها “ضبطت معدات لمعمل البان بعد سرقتها والقبض على السارق، وضبط عجلة نوع بيكب تويوتا دبل قمارة تم سرقتها قبل شهر”.

واشار الى ان “من بين المتهمين إثنان من عناصر عصابات داعش الإرهابية، كانا يعملان مقاتلين فيما يسمى بديوان الجند واعترفا بمشاركتهما بالقتال ضد القوات الأمنية”.

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