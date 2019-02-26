وزير خارجية إيران يستقيل.. ونظيره الامريكي يعلق

2019/02/26 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليأعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، استقالته من منصبه، على منشور في تطبيق إنستغرام، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

ونشر جواد ظريف، رسالة استقالته على إنستغرام، قائلا: “أعتذر لكم عن كل أوجه القصور..



في السنوات الماضية خلال تولي منصب وزير الخارجية..



أتوجه بالشكر للأمة الإيرانية والمسؤولين”.

وقد أكدت المصادر الإيرانية الرسمية استقالة جواد ظريف من منصبه.

وجاءت الاستقالة الوزير الإيراني بعد الإعلان عن زيارة الرئيس السوري، بشار الأسد، إلى طهران ولقائه بالمرشد علي خامنئي، والرئيس حسن روحاني.

وصف وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الاثنين، في تغريدة على تويتر وزير الخارجية الإيراني المستقيل، والرئيس الإيراني حسن روحاني بأنهما “واجهتان لمافيا دينية فاسدة”.

وقال بومبيو ردا على استقالة ظريف “لا تغيير في سياستنا..



على النظام أن يتصرف كبلد طبيعي ويحترم شعبه”.

ولعب ظريف دور الريادة في الاتفاق الذي وافقت إيران بموجبه على كبح برنامجها النووي مقابل رفع العقوبات المالية الدولية عنها.

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