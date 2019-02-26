دهوك.. تفاصيل مصرع أم وطفليها التوأمين بحريق في آكري

2019/02/26 | 09:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - آكري فقدت أم حياتها مع اثنين من أطفالها التوائم، أمس الإثنين، جراء حريق اندلع بمنزلهم في قضاء آكري (عقرة) بمحافظة دهوك فيما أصيب آخر بجروح.وكانت "أفراح" البالغة من العمر 45 عاماً، أماً لثمانية أبناء، قبل أن تفقد حياتها مع توأميها "حسن وحسين"، ويصيب ابنها بكر 20" عاماً" بحروق تجاوزت نسبتها 50% من جسده.وقال شاهد العيان، زيرك عبدالحكيم، لرووداو: "خرج أحد الأبناء من النافذة وكانت النيران تلهب جسده، كان يلوح بيده ويصرخ مستنجداً: أمي في الداخل! أمي في الداخل!، وهو الآن راقد في المستشفى".

واندلع الحريق من مدفأة نفطية قبل أن تمتد النيران إلى كل أجزاء المنزل، وتتسبب بأضرار مادية تقدر بأربعة ملايين دينار عراقي.وقال الضابط في شرطة إطفاء آكري، الرائد بهزاد محمد: "وصلت طواقمنا إلى المكان فور إبلاغنا بالحادث، واستطاعت إخماد الحريق بنجاح".وكان الأب وطفلان آخران في العمل والبقية في المدرسة، ساعة اندلاع الحريق الذي قضى على حياة ثلاثة من أفراد العائلة وهي من الكورد الشبك التي نزحت إلى آكري مع اجتياح داعش مناطق شاسعة عام 2014.

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