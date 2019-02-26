محافظة بغداد تؤكد عزم إزالة مدرسة وتوضح حقيقة عرضها لإنشاء مول

2019/02/26 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} نفت محافظة بغداد ما تداولته بعض وسائل الاعلام بخصوص صدور أوامر إحالة احدى مدارس العاصمة بغداد والتابعة لمديرية الكرخ الثانية الى الاستثمار لإنشاء مركز تجاري {مول}.

ونقل بيان لاعلام المحافظة تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه عن معاون المحافظ لشؤون التربية صبار المساري قوله ان "محافظة بغداد مهتمة بشكل كبير بملف التربية ودعم القطاع التربوي في العاصمة وان موضوع احالة احدى مدارس العاصمة والتابعة لمديرية تربية الكرخ الثانية للاستثمار هو غير دقيق وعار عن الصحة".وبين المساري، أن "هذه المدرسة آيلة للسقوط اذ تم التأكد من هذا الامر بعد قيام اللجنة التابعة لوزارة التربية بأجراء الكشف عليها".وأضاف "تم إرسال لجنة مشتركة من المحافظة والمكتب الاستشاري في جامعة بغداد حيث تم اجراء الكشف على المدرسة وتبين ايضا انها آيلة للسقوط وتشكل خطرا حقيقيا على الطلاب ولا تصلح للتدريس مما اضطر مديرية التربية إصدار الاوامر بإخلائها".



وكانت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الإجتماعي نشرت مقطع فيديو يظهر فيه طلاب مدرسة {أم أيمن} في حي الجهاد غربي بغداد يحتجون ضد إزالة المدرسة "لغرض بيع قطعة الأرض لإنشاء مركز تجاري".انتهى

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