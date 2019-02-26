2019/02/26 | 09:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الخطوط الجوية تعلن موعد إفتتاح خط طيران الى ميونخ

26/02/2019 09:41:00 AM |

عدد القراءات : 1

واع / بغداد / ل .



هـ

حددت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، موعد إفتتاح خط جديد باتجاه مدينة ميونخ الالمانية.

وقال مدير اعلام الشركة ليث الربيعي في تصريح صحفي تابعته (وكالة انباء الاعلام العراقي/واع) ، ان "الشركة ستفتتح وجهة جديدة الى مطار ميونخ الدولي في المانيا خلال 17 اذار المقبل، ضمن خطة توسيع الرحلات الدولية لهذا العام".

واضاف "هناك ثلاث رحلات تنطلق حاليا الى مدن برلين ودوسلدورف وفرانكفورت الالمانية، لتصبح مع مدينة ميونخ وجهة رابعة، لافتا الى استكمال جميع الاجراءات الاصولية لفتح الخط المذكور بالتنسيق مع الجانب الالماني بغية توفير جميع التسهيلات للمسافرين على متن الخطوط الجوية العراقية".

ونوه الربيعي الى ان "الحجز على رحلات الشركة سيكون من خلال الوكلاء التابعين لها او من خلال موقع الحجز (www.ia.com.iq) الالكتروني" مبينا ان "الرحلات الى المدن الالمانية تنطلق من مطاري بغداد وأربيل".

ت / ل .



هـ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / الخطوط الجوية تعلن موعد إفتتاح خط طيران الى ميونخ) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / الخطوط الجوية تعلن موعد إفتتاح خط طيران الى ميونخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).