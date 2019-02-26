اليوم.. برلمان كردستان يعقد جلسة استثنائية

2019/02/26 | 09:47

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بغداد اليوم _كردستان

يعقد برلمان إقليم كردستان، الثلاثاء (26 شباط 2019)، جلسته الاستثنائية، لمناقشة تشكيل اللجنة القانونية لبرلمان الإقليم.

وقالت رئاسة البرلمان، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الجلسة ستشهد مناقشة تشكيل اللجنة القانونية لبرلمان كردستان بحسب احكام المادتين (28-29) من النظام الداخلي لبرلمان كردستان – العراق".

وأضافت أن "الجلسة ستشهد ايضاً استمرار مقاطعة الاتحاد الوطني الكردستاني".

بغداد اليوم- ديالى

أعلنت الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائية في المنطقة الوسطى، الاثنين (25 شباط 2019)، ارتفاع إنتاج محطة كهرباء سد حمرين إلى الطاقة القصوى، بعد وفرة المياه بنهر ديالى.

وذكرت الشركة العامة، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة من

بغداد اليوم- ذي قار

وجه رئيس لجنة التربية في مجلس محافظة ذي قار، شهيد الغالبي، الاثنين (25 شباط 2019)، رسالة الى المعيّنين الجدد في تربية المحافظة، فيما أعلن انتهاء مسؤولية المجلس تجاه الامر.

وقال الغالبي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "ا

بغداد اليوم _ بغداد

أصدرت وزارة التربية، اليوم الاثنين، توضيحاً على خلفية تداول مقطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فتيات تحت وضع مخدر.

وذكرت التربية، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، ان "مقطع الفيديو الذي تم تداوله بمواقع التواص

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