دراسة تكشف ضرورة تناول الخضروات والفواكه يوميا

2019/02/26 | 09:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد الأطباء وأخصائيو التغذية على ضرورة تناول ما لا يقل عن 400 غرام من الفواكه والخضروات الطازجة أو المجمدة يوميا.واحتسب علماء جامعة أوكسفورد هذه الكمية من خلال دراسة أجروها بمشاركة 300 ألف شخص، أعمارهم 40-85 سنة، كانوا يتناولون الكمية التي اقترحها عليهم الباحثون.وبينت متابعة الحالة الصحية للمشتركين في الدراسة أنه لتعزيز الصحة، […]

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