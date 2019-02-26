في أول تصريح بعد استقالته... ظريف يكشف السبب

2019/02/26 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مقابلة لـ "صحيفة الجمهورية الإسلامية"، اليوم الثلاثاء، أن الصراع بين الأحزاب والفصائل في إيران له تأثير "السم القاتل" على السياسة الخارجية.

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