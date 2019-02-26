الجبوري والمالكي يبحثان سبل النهوض بالقطاع الصناعي العراقي

2019/02/26 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

التقى وزير الصناعة والمعادن صالح عبدالله الجبوري، اليوم الثلاثاء، برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بحضور النائب قتيبة الجبوري.

وقال الناطق الإعلامي للوزارة عبدالواحد علوان الشمري في بيان حصلت "الاتجاه برس" على نسخة منه، أن الجانبين بحثا واقع الصناعة العراقية وسبل النهوض بها وعدد من الملفات التي تهم الجانب الاقتصادي للبلد.

وقال ان الجبوري استعرض خلال اللقاء أبرز الخطط والبرامج التي وضعتها الوزارة وفق المنهاج الحكومي لتطوير واقع العمل والإنتاج في الشركات والمعامل الصناعية المنتشرة في عموم المحافظات وبما ينعكس إيجابا على واقع المحافظات ويسهم في توفير فرص العمل وتعزيز قدرة المنتجات المحلية في السوق العراقية وأكد ان الصناعة بحاجة إلى دعم حقيقي وحثيث من كل الجهات الحكومية والسياسية سواء التنفيذية والتشريعية ومن كافة شرائح المجتمع للارتقاء بها وجعلها رافدا مهما لموازنة الدولة وزيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي.

لافتا الى ان الوزير الجبوري اعرب عن ترحيبه واعتزازه بكل من يساهم في إسناد جهود الوزارة ومساعيها لتطبيق محاور وفقرات البرنامج الحكومي بالشكل المطلوب لبلوغ الأهداف المنشودة في تحقيق نهضة صناعية وتنمية الإنتاج المحلي.

KKK

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