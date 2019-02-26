2019/02/26 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… اعتقلت القوات الصهيونية, الثلاثاء, 19 فلسطينياً من مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة.وذكرت وسائل إعلام, إن “قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلت سبعة شبان فلسطينيين من مدينة نابلس شمالي مدينة الضفة الغربية المحتلة”.وأضافت أن “القوات الصهيونية احتلت بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس، وشنت عمليات دهم وتفتيش للعديد من المنازل، واعتقلت العديد من المواطنين, كما […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصهاينة يعتقلون 19 فلسطينياً في الضفة الغربية والقدس alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصهاينة يعتقلون 19 فلسطينياً في الضفة الغربية والقدس) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصهاينة يعتقلون 19 فلسطينياً في الضفة الغربية والقدس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).